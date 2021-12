Francia, dose booster a tre mesi dal primo ciclo

Dopo il previsto via libera nel consiglio dei ministri straordinario fissato per lunedì a Parigi, il progetto di legge verrà esaminato mercoledì in commissione, all'assemblea nazionale e il ministro della salute, Olivier Vèran, verrà interrogato il giorno stesso dai deputati.



L'entrata in vigore era inizialmente prevista entro fine gennaio ma vista l'urgenza della situazione, con la variante Omicron in forte progressione, l'obiettivo è adottarlo prima, secondo le ultime informazioni, dal 15 gennaio. Vista l'ostilità di imprenditori e parti sociali, il progetto non sembra includere al momento l'obbligo per i lavoratori dipendenti, contrariamente a quanto già avviene in Italia.

PARIGI - Grave aumento di contagi da coronavirus in Francia. Le autorità sanitarie hanno raccomandato di sottoporsi alla terza dose a 3 mesi dal termine del primo ciclo vaccinale. Intanto, il governo di Macron starebbe pensando di introdurre nuove regole sul pass sanitario e pensa di trasformarlo in 'pass vaccinale' con un progetto di legge, una sorta di equivalente francese del Super Green Pass italiano, che verrà esaminato in commissione all'assemblea nazionale mercoledì prossimo. A riferirlo la France Presse che ha esaminato la bozza di legge.