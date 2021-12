Il Bari a Palermo fra un tabù da sfatare e un primato da blindare

(via Ssc Bari fb)





Se a questa vittoria mancata nello scorso anno si aggiunge il 2-1 di marca biancorossa del 18 maggio 1997- per un successo esterno che manca da 24 anni, si possono trovano quelle motivazioni in più dalle quali ripartire dopo il fischio di inizio. Per poter espugnare il Barbera, i galletti dovranno centrare quel successo utile non solo per l'almanacco biancorosso, ma anche per poter tornare da Palermo con i 3 punti in tasca.





Se conquistati, essi saranno di fondamentale importanza nel blindare il primo posto con un +11 di vantaggio sugli stessi rosanero e di poter avviare la fuga già da mercoledì 22 dicembre 2021. Alle ore 21 di questa data, per la prima giornata del girone di ritorno, il Bari ospiterà il Potenza al San Nicola. Una gara che dirà poco per il divario di classifica fra le 2 squadre, ma che potrà dire molto sulla forza del Bari quale capolista incontrastato del raggruppamento centromeridionale della Serie C 2021-2022.

- Non è mai facile tornare sul luogo del delitto e questo, relativamente al Girone C di Serie C, vale anche per il Bari che torna al "Renzo Barbera", dove affronterà il Palermo nella gara di cartello della diciannovesima giornata del torneo 2021-2022. A partire dalle 14.30 di domenica 19 dicembre, gli uomini di Mignani saranno chiamati a riscattare il beffardo 1-1 del 23 dicembre 2020, quando l'1-0 biancorosso di D'Ursi al 45' fu cancellato all'88' dalla rete del pareggio palermitano a firma di Lucca.