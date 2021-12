Toritto, torna la 'Notte dei Fornai'

TORITTO (BA) - Torna la notte più emozionante del Natale Torittese! La notte dei Fornai a partire dalle ore 21.00 in Piazza Aldo Moro, 23 Dicembre 2021. La Notte dei Fornai , è una rievocazione storica esclusiva della nostra comunità, in cui cantori popolari della tradizione Torittese, nella notte dell'antivigilia di Natale, tra il 23 e 24 Dicembre cantano e suonano stornelli e musiche popolari in vernacolo Torittese. A partire dalle ore 18.00, ci sarà l'accensione del falò cittadino e in attesa dell'arrivo dei fornai previsto per le 21.00 , la serata sarà allietata da stand enogastronomici, esibizioni delle scuole di ballo, mercatini natalizi con l'immancabile casa di Babbo Natale come da programma #nataleatoritto.La tradizione dei fornai, molto sentita nella nostra comunità, rievoca la "questua" dei "fornai", che al "grido" e richiamo degli stessi, accompagnati da musiche e stornelli in dialetto torittese, invitano le massaie a infornare pane ed altri dolci presso i propri forni, con l'invito a lasciare qualcosa per i meno abbienti e i più poveri della nostra Comunità.Oggi, la tradizione, è ancora molto sentita e per il valore storico, culturale e folkloristico è rientrata tra gli eventi dei rituali legati al fuoco della Regione Puglia, richiamando moltissimi visitatori . Per l'occasione, la Pro Loco Toritto-Quasano, manderà in diretta sulla piattaforma Facebook l'evento e invita parenti e amici che hanno i propri cari fuori Toritto per diverse ragioni, a registrarsi sulla pagina Facebook della Pro Loco al seguente link: https://www.facebook.com/prolocotorittoquasanounpli al fine di poter seguire la diretta Facebook.