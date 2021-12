Inter nelle scuole per celebrare il valore della diversità

MILANO - Inter Campus, insieme ad altri importanti Club europei, continua a diffondere un significativo messaggio nelle scuole, in collaborazione con EFDN e grazie ad una campagna promossa dalla Commissione Europea.

“Per me è importante rispettare i miei compagni, perché siamo tutti diversi, ma abbiamo tutti gli stessi Diritti” - “Non sapevamo che la nostra compagna di classe fosse così brava a disegnare, grazie a questi incontri lo abbiamo scoperto e ora possiamo chiederle aiuto in caso di necessità”. Queste sono solo alcune delle testimonianze dirette degli oltre 300 bambini e bambine che hanno preso parte, insieme ai loro insegnanti, alle lezioni in due scuole primarie di Sesto San Giovanni.

Quattro incontri realizzati per ciascuna classe durante i quali, attraverso immagini e video, giochi pratici e testimonianze dirette dai paesi Inter Campus, si sono svolte attività di sensibilizzazione su un tema ancora purtroppo molto attuale a livello mondiale: il razzismo e la discriminazione, nella vita come nello sport.

Nell’ultimo incontro sono stati consegnati ad ogni alunno il cartellino rosso, simbolo della campagna, l’eserciziario con i giochi svolti insieme e l’attestato di partecipazione. Quest’ultimo ricevuto solo dopo aver firmato un “contratto simbolico”, nel quale ogni partecipante ha promesso di impegnarsi ad essere inclusivo ed accogliente verso il prossimo.

Il programma continuerà anche nel primo semestre del 2022 in altre scuole lombarde, perché siamo “Brothers Universally United”