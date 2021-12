Tempi duri anche per il pubblico negli impianti sportivi. A seguito dell'aumento dei contagi, la Cabina di Regia composta dal Governo e dal Comitato tecnico-scientifico ha disposto la riduzione della capienza negli stadi al 50% con la soluzione a scacchiera, in vigore prima dell'estensione al 75%. Cambia anche la percentuale di presenza nei palazzetti, dove non si dovrà superare il 35% della capienza.