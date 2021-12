Real Time, il 17 dicembre il gran finale di "Bake Off Italia - Dolci in forno''

MILANO - Venerdì 17 dicembre in prima serata su REAL TIME (Canale 31) appuntamento con il gran finale della nona edizione di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”: il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, e condotto da Benedetta Parodi.

Sfida dopo sfida, è arrivato il grande giorno a Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB). I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara metteranno alla prova i concorrenti rimasti in gara esigendo la perfezione. Dopo un percorso lungo 15 episodi, verrà assegnato il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Ospite d’eccezione dell’ultima puntata sarà il pastry chef Stefano Ferraro, per anni head of pastry al Noma di Copenhagen, il ristorante più premiato al mondo.

A contendersi il titolo saranno:

DANIELA (29 – Foggia) è una ballerina e insegnante in una scuola primaria a Milano. Ama la pasticceria e la danza, e quando cucina non può fare a meno di ballare. Nel 2015 è stata nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma non è riuscita ad arrivare al serale per via di un infortunio. Pensa di poter vincere perchè è molto competitiva, ma nella vita dice di essere un “pezzo di pane”.

LOLA (49 – Roma) nata in Siberia, da piccola si è trasferita in Ucraina. Cresciuta in una famiglia di ballerini, ha dedicato la sua vita al ballo in giro per il mondo, per poi trovare l’amore in Italia e trasferirsi a Roma. Ora si divide tra il lavoro come fitness trainer e i suoi impegni di mamma. La pasticceria la rilassa e quando cucina è come se meditasse.

PEPERITA (38 – Milano), è tornata a Bake off dopo l’incidente avvenuto sotto il tendone lo scorso anno, che le ha impedito di partecipare alla gara. Pugliese di nascita, vive a Milano dove è un’impiegata di giorno e una drag queen di notte. Dopo aver portato tutto il suo colore sotto il tendone, vuole diventare la prima drag queen pasticciera d’Italia.

ROBERTO (38 – Ventimiglia di Sicilia, PA) ha lasciato il suo paese alle porte di Palermo per intraprendere la carriera militare a Roma. Da poco è ritornato nella sua terra d’origine per stare vicino alla famiglia. Per lui la pasticceria si avvicina molto al mondo delle forze armate per la precisione e il rigore. La sua grande passione è l’equitazione.

Per la prima volta, si inizierà con un duello: Lola e Peperita, le due concorrenti rimaste in sospeso alla fine della semifinale, si sfideranno in una prova creativa per l’ultimo posto nella finalissima. Dovranno preparare delle Fette perfette: tre torte diverse assemblate in un’unica torta finale composta da 12 fette della stessa misura. Solo la migliore potrà proseguire la gara, affrontando insieme agli altri due finalisti le ultime prove: la prova tecnica e la prova finale.

Per la prova tecnica, i concorrenti dovranno replicare un dolce firmato dall’ospite d’eccezione Stefano Ferraro: una complicata monoporzione a sfera che è stata ideata per il menù del miglior ristorante del mondo.

Nella prova finale, i tre aspiranti vincitori dovranno dimostrare di meritarsi il titolo realizzando un percorso composto da tre ricette, che racconti al meglio la loro personalità nel mondo della pasticceria. La proclamazione del vincitore avverrà come da tradizione fuori dal tendone.

RADIO ITALIA è per il nono anno consecutivo radio ufficiale di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”. L'emittente dedicherà alcune iniziative che vivranno on air, sul sito radioitalia.it e sul profilo IG di Radio Italia.

“BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO” (16 episodi da 90’) è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. La puntata finale sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.