Sciopero dei trasporti: i collegamenti e gli orari a rischio

BARI - Il sindacato Ugl protesta per gli obblighi connessi al Green pass e il mancato rinnovo del contratto nazionale. Si protesta anche contro la condizione degli autoferrotranvieri, su cui pesano la crisi e situazioni di “mancato rinnovo contrattuale, di assente tutela e salvaguardia relativamente alla salute e alla sicurezza”. Ritardi e cancellazioni interesseranno soprattutto il trasporto locale.Tra le aziende che aderiranno allo sciopero c’è anche Trenitalia. In una nota sul sito si legge che il personale sciopererà dalle 9.01 alle 17.00. I treni regionali saranno garantiti solo nelle fasce di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00). Non sono, invece, previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.Per quanto riguarda la Puglia, Amat Spa Taranto informa che per la giornata di venerdì 3 dicembre 2021 è previsto uno sciopero di 4 ore – dalle ore 08:30 alle ore 12:30 – indetto dalla Segreteria Nazionale della UGL Autoferrotranvieri.Pertanto, nella predetta fascia oraria potranno registrarsi interruzioni del normale servizio di linea degli autobus urbani e suburbani.Anche STP Brindisi informa che l’organizzazione sindacale territoriale UGL FNA ha aderito alla manifestazione nazionale di sciopero di 4 ore del giorno 03/12/2021. L’astensione sarà articolata dalle ore 8:30 alle ore 12:30 del 3 dicembre 2021.Nel rispetto del regolamento aziendale, di cui all'art.1 comma 2 della l.146/90 e dell'accordo nazionale 07.02.91, dovranno essere garantiti: i servizi urbani ed extraurbani da e per le Zone Industriali di Brindisi e Taranto per i lavoratori impegnati nelle lavorazioni a ciclo continuo; le corse di corrispondenza per i pendolari delle Zone Industriali; tutti i servizi in partenza prima delle ore 8:30 e dopo le 12:30.Nella suddetta giornata, con esclusione dei servizi garantiti, potranno verificarsi cadute dei servizi urbani ed extraurbani.