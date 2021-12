- Il Lecce perde 1-0 a Pisa. Per i toscani è decisiva la rete realizzata al 13’ del secondo tempo da Sibilli con una conclusione da posizione favorevole. Quarto gol in B per l’attaccante del Pisa. Seconda sconfitta per i salentini. Il Lecce è terzo con 31 punti insieme al Benevento e al Monza, a -2 dal Brescia secondo a 33 punti e a-4 dal Pisa primo con 35 punti.