Serie C: il Catania è fallito

- Il Catania Calcio Spa che gioca nel Girone C di Serie C è fallito dopo 75 anni. Fu fondato il 24 Settembre 1946. Lo ha deciso la sezione fallimentare del Tribunale di Catania. E’ stata accolta la richiesta della Procura della Repubblica di Catania. E’ stato autorizzato l’esercizio provvisorio che permetterà alla squadra etnea di continuare il torneo di Serie C. Sono stati nominati tre curatori fallimentari che gestiranno la società fino al 30 Giugno 2022.

Sarà importante trovare le risorse finanziarie per non avere problemi nell’organizzare le partite dal 9 Gennaio 2022 dopo la sosta della Serie C per le feste. Il problema è che molti calciatori hanno messo in mora la società. Gli stipendi sono stati pagati solo a Novembre 2021, molto tardi e la squadra è stata penalizzata di punti.

Se non saranno pagati entro il 9 Gennaio gli altri stipendi e se la messa in mora dovesse andare avanti i calciatori potrebbero svincolarsi. I curatori fallimentari sono i commercialisti Daniela D’Arrigo e Enrico Antonio Giucastro e l’avvocato Claudio Basile.

La società ha 30 giorni per fare ricorso contro il fallimento. Se il ricorso sarà respinto il Tribunale dovrà decidere i giorni in cui fare svolgere le aste per rilevare la società. Secondo indiscrezioni sembra che l’ imprenditore Benedetto Mancini che vive a Roma, possa essere interessato con altri imprenditori ad acquistare il Catania. Oltre a Mancini sarebbero interessati al Catania degli imprenditori Inglesi.