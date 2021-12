Su DeaKids e DeAJunior arriva il Natale con il pop-up channel di Masha e Orso e la serie Almost Never

A dicembre i Canali kids del Gruppo De Agostini Editore si accenderanno per regalare a tutti i piccoli e grandi telespettatori un Natale ricco, emozionante, colorato, divertente e magico. La prima grande novità è per “Masha e Orso”, il cartone più amato dai bambini e dalle famiglie.

Dal 23 al 31 dicembre il canale 602 di Sky, diventerà Masha e Orso Channel, un pop-up channel tutto dedicato alle avventure dei due tra i personaggi più amati dai più piccoli. I bambini potranno rivedere le tre stagioni della serie animata e gli spin off “Storie di paura di Masha”, “I racconti di Masha” e “Le canzoni di Masha”.

Su DeAJunior (Sky,623) arriva anche la nuova serie “Masha e Orso: filastrocche per tutti” in première dall’1 al 16 gennaio ogni sabato e domenica alle ore 19.45. Inoltre, su DeAjunior per Natale le sorprese continuano con le clip delle canzoni e dei protagonisti della sessantaquattresima edizione dello Zecchino d’oro.

E per finire dal 24 dicembre si potrà festeggiare con i nuovi episodi di “Bing” a tema natalizio alle ore 19.45 e con la mini-maratona di “Hey Duggee” alle ore 21.00.

Dal 25 dicembre in première arriva la seconda attesissima stagione di “Leo & Tig”, tutti i giorni alle ore 16.50.

Per i più grandi si festeggia su DeAKids (Sky,601) con la nuovissima serie live action, in prima tv assoluta, fatta di musica, sogni, talento e passioni,“Almost Never”, che racconta la storia della boy band “The Wonderland” e del loro tentativo di diventare famosi per portare la loro musica in giro per il mondo (in onda ogni venerdì alle ore 19.50). In Almost Never centrale è la musica dei The Wonderland che si ispira a famose band inglesi come i One Direction ed in ogni episodio la colonna sonora è una hit di una tra le band o i cantanti più amati dai ragazzi: da Shawn Mendes ai Maroon 5, dai The Script ai Lumineers e tanti altri!

In arrivo anche la première della serie animata “Il Barbiere Pasticcere”. Attesissimo, inoltre, il 23 dicembre alle ore 18.25 il finale della seconda stagione della serie “Whatsanna” con protagonista l’amatissima Cloe Romagnoli.

E per finire a Natale non potevano mancare durante tutto il periodo di festa i film di “Barbie”, 10 imperdibili appuntamenti in onda tutti i giorni alle ore 10.35.

Non è Capodanno senza musica, e su DeaKids la musica arriva con uno dei programmi originali più amato dai ragazzi, “Ready Music Play!”.

Il 31 dicembre infatti Jody, Virgitsch, Sofia, Caterina e Giulia saranno i protagonisti di una maratona con le sfide più belle e divertenti delle 4 stagioni del programma per far ballare il pubblico dalle ore 19.50 fino alla mezzanotte aspettando insieme il nuovo anno.