Vaccini anti Covid: al via in Puglia somministrazioni terza dose a 16-17enni e fragili

BARI - Sono partite oggi in Puglia le prenotazioni e le somministrazioni della dose booster o terza dose per:• tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni;• tutti i soggetti della fascia di età tra i 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti.La somministrazione può essere effettuata negli hub vaccinali (previa prenotazione sul sito laPugliativaccina.it, servizio farmacup; CUP); nello studio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; nei centri specialistici di cura per tutti i pazienti con elevata fragilità; nelle Farmacie.I primi 16 e 17enni, pronti per la dose booster, si sono presentati stamattina nell’hub Fiera del Levante. La Asl Bari già alla vigilia di Natale ha aperto un’agenda dedicata per le prenotazioni, in modo da avviare tempestivamente la vaccinazione con dose booster anche per questa giovanissima fascia d’età. In ogni caso, è stata data la possibilità di vaccinarsi “a sportello” anche alle ragazze e ragazzi arrivati nel centro vaccinale, assieme ai genitori, sprovvisti di prenotazione.Terze e anche prime dosi che la ASL Bari ha garantito ad almeno mille persone durante le aperture straordinarie di Natale e Santo Stefano e, da stamattina, continua ad erogare secondo il programma ordinario di sedute vaccinali organizzate su 21 hub e, per la fascia d’età 5-11 anni, anche con Open day dedicati con accesso libero. I primi a Mola di Bari: il 28 e 30 dicembre e ancora il 4 e 5 gennaio. Continua, inoltre, la vaccinazione “scuola per scuola”, con gli operatori del Dipartimento di prevenzione che stamattina hanno eseguito 300 somministrazioni nella Scuola Mazzini-Modugno di Bari. Domani, invece, toccherà ai pediatri di libera scelta del Distretto socio sanitario di Bari: la mattina nel Poliambulatorio di Japigia (ore 9 -13 , 125 dosi) e il pomeriggio in via Fani (altre 120 dosi, dalle 15 alle 19).A distanza di un anno esatto dall’inizio della campagna anti-Covid, nell’intero territorio della ASL Bari sono state eseguite 2 milioni e 412.867 somministrazioni, di cui 1 milione e 59.643 prime dosi, 974.555 seconde dosi e 378.669 richiami. «Uno sforzo straordinario – commenta il Direttore Generale Antonio Sanguedolce – che ancora vede impegnati ogni giorno gli operatori sanitari, il Nucleo Operativo Aziendale vaccini, il Dipartimento di Prevenzione, i medici di medicina generale, ora anche i pediatri di libera scelta e i tantissimi volontari che ci sentiamo di dover ringraziare, assieme alla popolazione che, con oltre il 92% di adesione, ha dimostrato d’aver ben compreso l’importanza fondamentale della vaccinazione per la salute dei singoli e dell’intera comunità».POLICLINICO DI BARIAl via la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid per i pazienti fragili in età pediatrica. Sono iniziate oggi pomeriggio le prime vaccinazioni per i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni con patologie seguiti dai centri specialistici dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII e del Policlinico di Bari. A 142 piccoli pazienti ad altissima vulnerabilità è stata già somministrata la terza dose.La control room del Policlinico di Bari, coordinata dal prof. Silvio Tafuri, ha predisposto un calendario vaccinale programmando circa 100 somministrazioni al giorno negli ambulatori vaccinali del Policlinico. Sono in tutto 664 i soggetti di età compresa tra 12 e 17 anni seguiti dai centri specialistici di cura ospedalieri. Nei prossimi giorni si proseguirà nella somministrazione delle terze dosi ai 522 pazienti pediatrici fragili rimanenti: si tratta di minori affetti da diabete, disabilità, malattie circolatorie, polmonari, metaboliche e neurologiche, insufficienza renale, pazienti oncologici, trapiantati, autoimmuni. In particolare 344 hanno effettuato la seconda dose da più di 4 mesi e per loro è raccomandata la massima priorità.“L’organizzazione ormai rodata delle vaccinazioni da parte del Policlinico di Bari ci ha consentito, non appena ricevuta la circolare ministeriale, di convocare in tempi rapidi i pazienti seguiti dai centri specialistici ospedalieri e di procedere subito alla somministrazione della terza dose. Si tratta di soggetti con la massima priorità perché pazienti pediatrici con fragilità - commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore - . Esattamente un anno fa venivano somministrati per la prima volta i vaccini, adesso abbiamo uno scudo importante per la lotta al Covid a cui non possiamo rinunciare: occorre, però, continuare a sensibilizzare tutti coloro che ci circondano a vaccinarsi perché con il vaccino proteggiamo non solo noi stessi, ma anche gli altri e soprattutto i più fragili”.La Asl Bt ha organizzato open day per vaccinazioni pediatriche (dai 5 agli 11 anni): sono in programma il 29 dicembre presso gli hub vaccinali di Andria (dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30), di Barletta e di Bisceglie (dalle 9 alle 12,30).All'hub di Trani si vaccina sempre il 29 dicembre dalle 15 alle 18,30. A Canosa nell'Ufficio di Igiene l'open day è il programma il 30 dicembre dalle 9 alle 17,30: qui saranno vaccinati anche i bambini di Minervino e Spinazzola. A Margherita di Savoia (scuola media G.Pascoli) l'open day si terrà il 2 e l'8 gennaio alle 8,30 alle 13,30: avranno accesso anche i bambini di Trinitapoli e San Ferdinando. La campagna di vaccinazione pediatrica è organizzata in collaborazione con i pediatri di libera scelta che potranno vaccinare o presso l'hub (è il caso di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando) o anche presso i propri ambulatori, su appuntamento con il proprio medico di riferimento. L'accesso all'open day pediatrico è a sportello, senza appuntamento.Nella Asl di Brindisi potenziata ulteriormente l’apertura dei centri: in questa settimana sono attivi i punti vaccinali di Brindisi (Perrino e Bozzano), Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci e San Vito dei Normanni.È consigliabile prenotare tramite i diversi canali a disposizione: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online” o sul sito regionale “La Puglia ti vaccina”. In alcuni centri si può accedere senza prenotazione negli orari in cui è indicato “open day”. Il centro “Primula” del Perrino di Brindisi, invece, è dedicato a sedute riservate per alcune categorie.Continua anche la vaccinazione per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni, in sinergia con i pediatri di libera scelta.L’accesso ai centri è libero ma è necessario presentarsi previa compilazione della modulistica, da portare al momento della vaccinazione, scaricabile al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso contrario occorre la delega con documento di identità del genitore assente.In allegato gli elenchi dei centri attivi dal 27 al 31 dicembre 2021.Ad oggi sono 1.109.210 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale.Di queste, 221.102 sono state somministrate dai Medici di Medicina Generale, 2.180 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Il 90,2% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l'82,3% ha ricevuto anche la seconda. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 173.460 persone.Nella fascia d'età compresa tra 12 e 19 anni hanno ricevuto la prima dose 41.220 giovani di cui 1.602 ha effettuato anche la terza somministrazione.Da oggi entrano ufficialmente in campo anche i pediatri di libera scelta presso i quali i genitori possono prenotare la prima dose di vaccino per le bambine e i bambini di età superiore a 5 anni.I centri specialistici degli ospedali della ASL Foggia di Cerignola e San Severo e dell'IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo, inoltre, stanno contattando le persone di età compresa tra 12 e 15 anni con fragilità per programmare la somministrazione della terza dose.Sono 1.444.156 dosi di vaccino antiCovid somministrate in provincia di Lecce in un anno di campagna vaccinale. L'83% della popolazione dai 12 anni in su residente in provincia di Lecce ha completato la vaccinazione, il 30.98% ha ricevuto anche la terza dose (popolazione dati Istat 1.1.21).Ha completato la vaccinazione il 75.22% della fascia 12-19, il 74.41% della fascia 20-29, il 74.34% della fascia 30-39, il 79.16% della fascia 40-49, l'83.74% della fascia 50-59, il 89.38% della fascia 60-69, il 93.09% della fascia 70-79 e il 95.08% degli over 80.Sono oltre 5200 i bambini e le bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ad aver ricevuto il vaccino finora. Oggi pomeriggio nel Punto vaccinale Ospedaliero Dea Fazzi in programma la vaccinazione di piccoli pazienti con fragilità, in particolare di bambini con malattia rara e con immunodeficienze primitive.Variazioni al calendario, asl Taranto, precedentemente trasmesso:L’appuntamento inizialmente previsto per il 29 dicembre c.a. presso l'IC Galileo Galilei di Taranto è stato differito alla data del 10 gennaio in fascia oraria 15-18.Le sedute vaccinali previste per il 29 dicembre 2021, 4 e 5 gennaio 2022 saranno riprogrammate presso l’HUB di Martina Franca ubicato nel Centro Multiservizi in piazza Filippo d'Angiò.Nel corso delle sedute scolastiche di vaccinazione previste sino al 10 gennaio 2022 sarà garantito libero accesso a tutti i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni che non sono stati vaccinati nel corso degli appuntamenti precedentemente assegnati.