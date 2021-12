Vaccini anti Covid: parte domani la campagna per la fascia 5-11 anni

Parteciperanno alla visita il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore del Dipartimento regionale Promozione della Salute Vito Montanaro, il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore.



alle 15.30 secondo appuntamento per il presidente Emiliano che seguirà la partenza delle vaccinazioni nelle scuole da Bari, dalla scuola Massari Galilei, in via Daniele Petrera 80, insieme al direttore della Asl Bari, Antonio Sanguedolce e al direttore del Dipartimento Salute regionale, Vito Montanaro.



- Superate le 13.700 somministrazioni in 24 ore, con un picco di 1.965 nell’hub Fiera del Levante di Bari della Asl Bari. Sono le terze dosi a trainare in questa fase la campagna anti-Covid della Asl Bari, con un totale di 265.735 richiami a beneficio della popolazione over 18. Nell’Area Metropolitana di Bari il 49,1% dei soggetti over 18 vaccinabili, ossia con il ciclo vaccinale completato almeno cinque mesi fa, è già coperto anche con la dose “booster”. Buone le percentuali di copertura in particolare tra i 60-69enni (54%), i 70-79enni (50,4%) e soprattutto nella fascia degli over 80 (71,8%).



La rete degli hub di popolazione da oggi si è arricchita ulteriormente con il nuovo centro vaccinale di via Arenazza, a Monopoli, ospitato nel vecchio Deposito carburanti dell’Esercito riqualificato dall’Amministrazione comunale. A disposizione 1500 metri quadri coperti, con quattro box vaccinali attivi (ampliabili a seconda delle necessità), ampi spazi d’attesa sia prima della somministrazione sia per la fase post-vaccino, zona per l’anamnesi, un’area per la registrazione della vaccinazione e un ambiente dedicato per la preparazione dei vaccini.



La campagna vaccinale per i bambini della ASL di Bari è pronta a partire da domani con un fitto programma che coinvolgerà non soltanto gli istituti scolastici, ma anche i punti vaccinali del territorio e location messe a disposizione dai comuni, come il villaggio di Babbo Natale a Capurso. Sono circa 3mila le somministrazioni programmate dal Dipartimento di prevenzione solo nel primo weekend di avvio della campagna vaccinale per la popolazione pediatrica di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni per i più piccoli cominceranno domani mattina con i minori fragili. Le prime 60 somministrazioni saranno assicurate ai piccoli pazienti della Neuropsichiatria infantile della ASL presso il centro Colli Grifoni a Bari a partire dalle ore 9.30 con un team multidisciplinare di operatori che seguiranno le famiglie in tutto il percorso. La seconda seduta vaccinale per i bambini fragili è prevista domenica 19 presso l’hub di Catino dove – con un percorso a loro dedicato- saranno vaccinati 40 minori in cura presso il centro Epilessia e di Malattie Rare della ASL. Dalle 15 di domani in poi partiranno invece le vaccinazioni nelle scuole e negli hub della ASL. Ventuno gli istituti scolastici che hanno aderito finora per un totale di 2.813 alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado in 12 comuni: Bari, Molfetta, Capurso, Triggiano, Valenzano, Gravina, Altamura, Bitonto, Polignano, Alberobello, Noicattaro e Sammichele di Bari. Le somministrazioni per i più piccoli saranno accompagnate un po’ ovunque da momenti ludico ricreativi: disegni e giochi sono stati organizzati per intrattenere gli alunni della scuola Massari- Galilei dove alle 15.30 il presidente della Regione e assessore alla Sanità, Michele Emiliano e direttore generale della ASL Antonio Sanguedolce seguiranno sul posto l’avvio delle vaccinazioni insieme agli operatori del Dipartimento di prevenzione e ai pediatri impegnati nelle somministrazioni. Canti natalizi e trampoliere invece allieteranno l’attesa del vaccino a Polignano presso la scuola De Donato Rodari, dove sempre domani pomeriggio sono in programma circa 200 somministrazioni. Le vaccinazioni pediatriche andranno avanti per tutto il fine settimana, anche di domenica. Venerdì a Capurso gli alunni degli istituti comprensivi S. Giovanni Bosco- Venisti e Savio-Montalcini saranno accolti da pediatri, medici e infermieri nel villaggio di Babbo Natale e sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 apertura straordinaria dell’hub Fiera del Levante solo per gli studenti degli istituiti comprensivi Balilla Imbriani e Falcone- Borsellino. Anche l’hub di Catino apre i battenti domenica mattina dalle 8.30 alle 12.30 per assicurare le somministrazioni ai bambini dell’istituto Zingarelli in compagnia di Babbo Natale. Gli operatori del Dipartimento di prevenzione – con il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale – stanno continuando a raccogliere le adesioni in modo tale da calendarizzare le sedute vaccinali delle prossime settimane.



BAT



Anche nella Asl Bt è in corso l'organizzazione della vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni così come disposto dalle circolari ministeriali e regionali. Fino a oggi hanno dato l'adesione più di mille bambini su tutto il territorio provinciale: hanno manifestato l’adesione già 18 scuole su un totale di 38.



BRINDISI



Nella giornata di martedì 14 dicembre, nella Asl di Brindisi sono state somministrate oltre 4500 dosi di vaccino. In particolare, tra le altre: 28 nell'ambulatorio del medico competente della Asl, 584 nel centro anziani di Bozzano e 78 nell'ospedale Perrino, a Brindisi; 720 nel centro commerciale Conforama di Fasano; 317 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica; 385 nel pressostatico di San Vito dei Normanni; 427 nella scuola primaria di San Donaci; 459 nella struttura tensostatica di Oria; 325 nell'ambulatorio territoriale di Francavilla Fontana. Le vaccinazioni a domicilio a cura della Asl sono state 171; quelle effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta sono state 791.



Domani parte anche nella provincia di Brindisi la campagna vaccinale nelle scuole dedicata alla fascia di età 5-11 anni. Sono 21 gli istituti scolastici del territorio provinciale che hanno aderito alle giornate di vaccinazione: uno per ogni comune della provincia e due per la città capoluogo. Gli alunni prenotati per la giornata di domani sono circa 350. Per i bambini fragili la vaccinazione sarà organizzata dalle Reti di patologia con la collaborazione delle pediatrie dell'ospedale Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana.



LECCE



Giovedì 16 dicembre parte anche in ASL Lecce la campagna vaccinale per le bambine e i bambini dai 5 agli 11 anni. Si inizia domani pomeriggio con 16 Istituti comprensivi: Tempesta, Stomeo Zimbalo e Cantobelli a Lecce (per i bambini del Cantobelli le vaccinazioni vengono eseguite nell'Hub all'interno del Museo Castromediano), gli Istituti comprensivi di Melendugno, Vernole, Alliste, Salve, Poggiardo, Cutrofiano, Gallipoli Polo 2, Nardò Polo 1, Casarano Polo 2, Carmiano Polo 1, Monteroni Polo 2, Campi Salentina - San Pompilio M. Pirrotti, Maglie - IC Diaz Manzoni.



Circa 1000 le adesioni registrate per domani. Nei prossimi giorni le vaccinazioni verranno effettuate anche in altri Istituti.



- Procede la campagna vaccinale con 7164 dosi somministrate nella giornata di ieri tra Hub, centri sanitari, farmacie e a cura dei Medici di Medicina generale. Nel dettaglio sono state somministrate 369 prime dosi, 850 seconde dosi e 5945 terze dosi. Parteciperanno alla visita il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore del Dipartimento regionale Promozione della Salute Vito Montanaro, il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore.alle 15.30 secondo appuntamento per il presidente Emiliano che seguirà la partenza delle vaccinazioni nelle scuole da Bari, dalla scuola Massari Galilei, in via Daniele Petrera 80, insieme al direttore della Asl Bari, Antonio Sanguedolce e al direttore del Dipartimento Salute regionale, Vito Montanaro.- Superate le 13.700 somministrazioni in 24 ore, con un picco di 1.965 nell’hub Fiera del Levante di Bari della Asl Bari. Sono le terze dosi a trainare in questa fase la campagna anti-Covid della Asl Bari, con un totale di 265.735 richiami a beneficio della popolazione over 18. Nell’Area Metropolitana di Bari il 49,1% dei soggetti over 18 vaccinabili, ossia con il ciclo vaccinale completato almeno cinque mesi fa, è già coperto anche con la dose “booster”. Buone le percentuali di copertura in particolare tra i 60-69enni (54%), i 70-79enni (50,4%) e soprattutto nella fascia degli over 80 (71,8%).La rete degli hub di popolazione da oggi si è arricchita ulteriormente con il nuovo centro vaccinale di via Arenazza, a Monopoli, ospitato nel vecchio Deposito carburanti dell’Esercito riqualificato dall’Amministrazione comunale. A disposizione 1500 metri quadri coperti, con quattro box vaccinali attivi (ampliabili a seconda delle necessità), ampi spazi d’attesa sia prima della somministrazione sia per la fase post-vaccino, zona per l’anamnesi, un’area per la registrazione della vaccinazione e un ambiente dedicato per la preparazione dei vaccini.La campagna vaccinale per i bambini della ASL di Bari è pronta a partire da domani con un fitto programma che coinvolgerà non soltanto gli istituti scolastici, ma anche i punti vaccinali del territorio e location messe a disposizione dai comuni, come il villaggio di Babbo Natale a Capurso. Sono circa 3mila le somministrazioni programmate dal Dipartimento di prevenzione solo nel primo weekend di avvio della campagna vaccinale per la popolazione pediatrica di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni per i più piccoli cominceranno domani mattina con i minori fragili. Le prime 60 somministrazioni saranno assicurate ai piccoli pazienti della Neuropsichiatria infantile della ASL presso il centro Colli Grifoni a Bari a partire dalle ore 9.30 con un team multidisciplinare di operatori che seguiranno le famiglie in tutto il percorso. La seconda seduta vaccinale per i bambini fragili è prevista domenica 19 presso l’hub di Catino dove – con un percorso a loro dedicato- saranno vaccinati 40 minori in cura presso il centro Epilessia e di Malattie Rare della ASL. Dalle 15 di domani in poi partiranno invece le vaccinazioni nelle scuole e negli hub della ASL. Ventuno gli istituti scolastici che hanno aderito finora per un totale di 2.813 alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado in 12 comuni: Bari, Molfetta, Capurso, Triggiano, Valenzano, Gravina, Altamura, Bitonto, Polignano, Alberobello, Noicattaro e Sammichele di Bari. Le somministrazioni per i più piccoli saranno accompagnate un po’ ovunque da momenti ludico ricreativi: disegni e giochi sono stati organizzati per intrattenere gli alunni della scuola Massari- Galilei dove alle 15.30 il presidente della Regione e assessore alla Sanità, Michele Emiliano e direttore generale della ASL Antonio Sanguedolce seguiranno sul posto l’avvio delle vaccinazioni insieme agli operatori del Dipartimento di prevenzione e ai pediatri impegnati nelle somministrazioni. Canti natalizi e trampoliere invece allieteranno l’attesa del vaccino a Polignano presso la scuola De Donato Rodari, dove sempre domani pomeriggio sono in programma circa 200 somministrazioni. Le vaccinazioni pediatriche andranno avanti per tutto il fine settimana, anche di domenica. Venerdì a Capurso gli alunni degli istituti comprensivi S. Giovanni Bosco- Venisti e Savio-Montalcini saranno accolti da pediatri, medici e infermieri nel villaggio di Babbo Natale e sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 apertura straordinaria dell’hub Fiera del Levante solo per gli studenti degli istituiti comprensivi Balilla Imbriani e Falcone- Borsellino. Anche l’hub di Catino apre i battenti domenica mattina dalle 8.30 alle 12.30 per assicurare le somministrazioni ai bambini dell’istituto Zingarelli in compagnia di Babbo Natale. Gli operatori del Dipartimento di prevenzione – con il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale – stanno continuando a raccogliere le adesioni in modo tale da calendarizzare le sedute vaccinali delle prossime settimane.Anche nella Asl Bt è in corso l'organizzazione della vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni così come disposto dalle circolari ministeriali e regionali. Fino a oggi hanno dato l'adesione più di mille bambini su tutto il territorio provinciale: hanno manifestato l’adesione già 18 scuole su un totale di 38.Nella giornata di martedì 14 dicembre, nella Asl di Brindisi sono state somministrate oltre 4500 dosi di vaccino. In particolare, tra le altre: 28 nell'ambulatorio del medico competente della Asl, 584 nel centro anziani di Bozzano e 78 nell'ospedale Perrino, a Brindisi; 720 nel centro commerciale Conforama di Fasano; 317 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica; 385 nel pressostatico di San Vito dei Normanni; 427 nella scuola primaria di San Donaci; 459 nella struttura tensostatica di Oria; 325 nell'ambulatorio territoriale di Francavilla Fontana. Le vaccinazioni a domicilio a cura della Asl sono state 171; quelle effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta sono state 791.Domani parte anche nella provincia di Brindisi la campagna vaccinale nelle scuole dedicata alla fascia di età 5-11 anni. Sono 21 gli istituti scolastici del territorio provinciale che hanno aderito alle giornate di vaccinazione: uno per ogni comune della provincia e due per la città capoluogo. Gli alunni prenotati per la giornata di domani sono circa 350. Per i bambini fragili la vaccinazione sarà organizzata dalle Reti di patologia con la collaborazione delle pediatrie dell'ospedale Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana.Giovedì 16 dicembre parte anche in ASL Lecce la campagna vaccinale per le bambine e i bambini dai 5 agli 11 anni. Si inizia domani pomeriggio con 16 Istituti comprensivi: Tempesta, Stomeo Zimbalo e Cantobelli a Lecce (per i bambini del Cantobelli le vaccinazioni vengono eseguite nell'Hub all'interno del Museo Castromediano), gli Istituti comprensivi di Melendugno, Vernole, Alliste, Salve, Poggiardo, Cutrofiano, Gallipoli Polo 2, Nardò Polo 1, Casarano Polo 2, Carmiano Polo 1, Monteroni Polo 2, Campi Salentina - San Pompilio M. Pirrotti, Maglie - IC Diaz Manzoni.Circa 1000 le adesioni registrate per domani. Nei prossimi giorni le vaccinazioni verranno effettuate anche in altri Istituti.- Procede la campagna vaccinale con 7164 dosi somministrate nella giornata di ieri tra Hub, centri sanitari, farmacie e a cura dei Medici di Medicina generale. Nel dettaglio sono state somministrate 369 prime dosi, 850 seconde dosi e 5945 terze dosi.



FOGGIA



Sono 1.051.345 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale anti COVID.



L'89,4% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l'81% ha concluso il ciclo vaccinale. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 129.508 persone di cui 14.833 operatori sanitari, 1.114 ospiti in strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali.



- Prende il via domani, anche in provincia di Foggia, la vaccinazione anti COVID dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.



D'intesa con l'Ufficio Scolastico Provinciale sono state individuate le scuole all'interno delle quali la ASL ha allestito appositi ambulatori vaccinali.



Si parte nel pomeriggio di domani dalle ore 15,00 con: l'Istituto Don Puglisi di Cerignola, la Scuola "Pascoli - Altamura -Da Vinci" di Foggia, l'Istituto Comprensivo "D'Apolito" di Cagnano Varano, l'Istituto "Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta" di Manfredonia, l'Istituto Comprensivo "Zannotti-Fraccacreta" di San Severo, l'Istituto Comprensivo "D'Alessandro Vocino" di San Nicandro Garganico.



Per vaccinare i bambini sono stati individuati operatori sanitari del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, specializzati in vaccinazioni in età pediatrica.



Al momento, nella giornata di domani, sono in programma circa 200 somministrazioni.



Si proseguirà nei giorni successivi secondo la programmazione stabilita.



POLICLINICO RIUNITI FOGGIA



Al Policlinico Riuniti di Foggia resta attivo l’ambulatorio vaccinale presso l’UOC di Igiene universitaria dedicato ai fragili che da domani sarà aperto anche per i bambini fragili dai 5 agli 11 anni ogni pomeriggio, su segnalazione da parte delle reti di patologia che seguono i piccoli pazienti.



TARANTO



Procede spedita la campagna vaccinale in Asl Taranto. Nella giornata di ieri sono state somministrate in totale 5.570 dosi, delle quali 343 prime dosi, 770 seconde dosi e 4.457 richiami. Nello specifico, sono state somministrate 1.330 dosi presso l’hub Arsenale di Taranto, 1076 dosi a Ginosa, 1.086 dosi a Manduria, 22 a Martina Franca. I medici di medicina generale hanno somministrato 1.308 dosi totali, 167 dosi sono state somministrate a domicilio. Nei presidi ospedalieri e in altre strutture sono state registrate 210 dosi totali, 371 dosi nelle farmacie. Nel dato rientrano anche oltre 100 terze dosi somministrate presso la Scuola Allievi Carabinieri, dove le operazioni di copertura vaccinale saranno completate martedì prossimo.



- Parte domani, come in tutta la Regione, la vaccinazione anti-covid dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni presso alcune scuole di Taranto e provincia, designate con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Nel capoluogo, si inizierà alle 15.00 presso gli istituti comprensivi “Martellotta” e “Viola”. Nella stessa fascia oraria, saranno operativi i centri vaccinali pediatrici allestiti presso la scuola “San Giovanni Bosco” di Massafra e la scuola “Pignatelli” di Grottaglie.

BARI - Sono già 151 le scuole che hanno organizzato le sessioni vaccinali in Puglia in sinergia con i Dipartimenti di prevenzione delle sei Asl che partiranno da domani. Si ricorda che in Puglia la campagna per i bambini coinvolgerà gli studi pediatrici e le scuole. Massima priorità ai bambini con fragilità che potranno ricevere la prima dose anche nei centri specialistici di cura delle aziende ospedaliere, che stanno contattando direttamente le famiglie, oppure a casa per chi non può uscire.Alle ore 9.30 domani giovedì 16 nel parco dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari in via Amendola 207, partirà la campagna vaccinale contro il Covid per i pazienti fragili di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.I piccoli affetti da patologie metaboliche, infettive, nefrologiche, cardiologiche, neurologiche, diabetologiche e pediatriche saranno vaccinati negli 8 ambulatori allestiti nell’ospedale pediatrico.A seguirli ci saranno sia i medici specialisti dei centri di cura ospedalieri sia i medici vaccinatori per rispondere a tutte le domande dei genitori. All’ingresso dell’ospedale un gonfiabile gigante a forma di pupazzo di neve con il personaggio dei cartoon Olaf darà il benvenuto ai piccoli e alle loro famiglie. A intrattenere i pazienti durante l’attesa post vaccino ci saranno clown, supereroi e Babbo Natale che distribuirà ai pazienti doni lasciati dalle associazioni. Nell’area giochi dell’ospedale sono previste attività ludiche e musica e saranno distribuiti succhi di frutta e cioccolata calda. Nella prima giornata dell’Ospedale Pediatrico sono stati convocati circa 200 pazienti e le vaccinazioni dei pazienti con fragilità in età pediatrica proseguiranno nei giorni successivi.