Australian Open: Medvedev vola in semifinale

(via Australian Open fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale degli Australian Open di tennis a Melbourne il russo Daniil Medvedev vince in rimonta 6-7 3-6 7-6 7-5 6-4 con il canadese Felix Auger Aliassime e si qualifica per la semifinale.

Il canadese si oppone bene nei primi due set con i top spin e le demivolèe. Nel terzo quarto e quinto set il russo è decisivo con i colpi da fondo campo gli smash e i lungo linea. Aliassime durante l’incontro ha spesso problemi alla caviglia destra.

Medvedev con carattere riesce a superare i momenti più difficili e prevale con precisi dritti. Tra le donne nei quarti di finale l’americana Danielle Collins vince 7-5 6-1 con la francese Alizè Cornet. La polacca Iga Swiatek supera 4-6 7-6 6-3 l’estone Kaia Kanepi.