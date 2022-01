Happy Casa Brindisi: Clark infortunato, Zanelli in ripresa

(via Happy Casa Brindisi fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ Happy Casa Brindisi in A/1 di basket maschile si è infortunato l’americano Wes Clark. Ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra nella partita persa domenica scorsa 23 Gennaio al “Pala Pentassuglia” con la Virtus Bologna. Ha iniziato le terapie per riprendersi presto. Dovrebbe rientrare tra 20 giorni o al massimo tra un mese.

E’ in ripresa Alessandro Zanelli dopo la distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro riportata nella partita persa il 26 Dicembre 2021 al “Pala Pentassuglia” col Pesaro. Dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Frank Vitucci in una o due settimane o verso il 20 Febbraio.