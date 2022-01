Quirinale, Salvini: "Non sarò io a proporre nomi di sinistra"

Matteo Salvini. "Non penso che il centrodestra deve dimostrare niente a nessuno, che solo a sinistra hanno persone morali. Non sarò io a proporre nomi di sinistra. Prima si fa meglio è. Non capisco come a sinistra non vada bene nessuno, noi facciamo proposte di livello. Da sinistra nessuna proposta pubblica".

"Draghi è prezioso lì dov'è. Non a giochini con i premier". "Io continuo a lavorare a una proposta di centrodestra", ha aggiunto Salvini. "Casini? E' una proposta della sinistra, è stato eletto con il Pd". Ma è stato eletto in passato anche con voi, chiedono i cronisti. E Salvini: "Appunto...". "Gli altri leader li sento tutti i giorni, porto proposte". Lo ha detto il leader della Lega









"Non hanno il coraggio di formalizzare una battaglia e rischiano di perdere pezzi di credibilità i leader di centrodestra e centrosinistra. O si pensa all'Italia dei prossimi 7 giorni o si pensa all'Italia dei prossimi sette anni. Se pensi ai sondaggi non sei un leader. Devi avere il coraggio di scegliere. Si arriva all'Italia del 2029. I leader hanno paura, ma non possono perché se hanno paura non sono leader. Non hanno il coraggio di contarsi". E secondo quanto si apprende da fonti del partito, Iv voterà oggi scheda bianca alla quarta votazione.

ROMA - Al via alle 11 nell'Aula di Montecitorio la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica che vedrà il quorum scendere a quota 505: tra i partiti però regna il caos ed un nome su cui convergere ancora non c'è."Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani - secondo il leader di Italia vivaa Radio Leopolda -. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. Oggi sarà un'altra giornata di tempo perso". "Questa è una liturgia che andava bene negli anni '40 e '50".