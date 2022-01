Bari, riaperto al pubblico il front-office della Polizia locale: sportello operativo dal lunedì al sabato

BARI - La Polizia locale rende noto che è stato riaperto al pubblico il front-office presso il Comando in via Paolo Aquilino 1. I cittadini, quindi, dovranno sostare all’esterno della struttura in attesa delle informazioni per poter procedere, salvo casi particolari. Lo sportello rimarrà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12, escluso i giorni festivi.Le informazioni telefoniche su verbali e preavvisi saranno fornite nelle giornate e negli orari di apertura del front-office, contattando esclusivamente il numero 080 5773435.• PEC: poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it• E-mail: rip.poliziamunicipale@comune.bari.it.Si ricorda che le disposizioni nazionali, regionali e locali in materia di contenimento del covid 19 potrebbero causare variazioni al servizio.