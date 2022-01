Basket, Happy Casa Brindisi: Carter è stato ceduto al Fabriano

Potrebbe andare via da Brindisi l’americano Josh Perkins, il quale nonostante la determinazione dimostrata sul parquet non sembra essere molto adatto per gli schemi di Vitucci. Dovrebbe essere rinnovato il contratto di Lucio Redivo che è scaduto ieri.





Il presidente Fernando Marino ed il direttore sportivo Simone Giofrè si stanno attivando sul mercato, per acquistare due o tre cestisti indispensabili per rinforzare l’ Happy Casa Brindisi.

L’americano dell’ Happy Casa Brindisi Myles Carter è stato ceduto al Fabriano in A/2 di basket maschile. Il cestista non rientrava più nei piani del tecnico dei pugliesi Frank Vitucci. Non è esclusa la cessione dell’altro americano Wes Carter che ha giocato molto poco finora in A/1.