L'attico di New York venduto per una cifra da record

NEW YORK - Un attico con vista su Central Park è stato venduto per 190 milioni di dollari dal miliardario Daniel Och, che lo aveva comprato a metà del prezzo per cui lo ha venduto.Il condominio al 220 di Central Park è uno dei più lussuosi di tutta la Grande Mela con appartamenti a prezzi record. Basti pensare che per acquistare un posto auto nel garage dell’edificio occorrono qualcosa come 750mila dollari.Per chi ha acquistato qualche anno fa a New York, rivendere oggi può rivelarsi davvero un buon affare.