Calcio: il Lecce acquista Asencio e Simic

Ingaggiato a titolo definitivo il difensore croato Lorenco Simic di 25 anni, svincolato dopo aver giocato nella scorsa stagione nello Zaglebie Lubin in Serie A in Polonia. Ha firmato per 2 anni, fino al 30 Giugno 2024 con possibilità di rinnovare fino al 30 Giugno 2025. Il centrocampista Luca Paganini potrebbe essere ceduto all’Ascoli in Serie B.

Il Lecce ha acquistato a titolo definitivo l’attaccante spagnolo Raul Asencio di 23 anni, svincolato dall’Alcorcon, squadra di Serie B della Spagna. Ha firmato per i salentini fino al 30 Giugno 2022 con opzione per prolungare per la prossima stagione e con ulteriore possibilità di poter firmare fino al 30 Giugno 2024. Asencio nella scorsa stagione prima di tornare all’Alcorcon ha giocato nella Spal in Serie B.