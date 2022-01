Calcio, Serie C: il Monopoli e il Taranto pareggiano, il Foggia perde

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventitreesima giornata del Girone C di Serie C il Monopoli pareggia 2-2 in rimonta al “Partenio” con l’Avellino e si conferma secondo posto con 38 punti, a-7 dal Bari. Nel primo tempo al 40’ i biancoverdi passano in vantaggio con Starita. Al 42’ gli irpini pareggiano con Maniero. Nel secondo tempo al 30’ l’Avellino passa in vantaggio con Maniero. Al 38’ il Monopoli pareggia con Arena. La Virtus Francavilla Fontana vince 5-1 al “Giovanni Paolo II” con l’Acr Messina e raggiunge al terzo posto a 36 punti l’Avellino. Nel primo tempo all’11’ i biancazzurri passano in vantaggio con Patierno. Al 29’ raddoppia Miceli. Al 37’ Prezioso realizza la terza rete. Nel secondo tempo al 13’ Balde segna per i siciliani. Al 14’ Pierno è l’autore del quarto gol.

Al 33’ Perez permette alla Virtus Francavilla Fontana la quinta marcatura. Il Taranto pareggia 1-1 allo “Jacovone” con la Paganese ed è ottavo a 31 punti insieme al Foggia. Nel primo tempo al 44’ gli jonici passano in vantaggio con Saraniti. Nella ripresa al 12’ i campani pareggiano con Firenze. I dauni perdono 3-1 allo “Zaccheria” col Latina. Nel primo tempo al 14’ i laziali passano in vantaggio con Nicolao. Al 39’ raddoppia Esposito. Nel secondo tempo al 10’ Sane realizza la terza rete. Al 15’ il Foggia segna con Curcio. Esonerato il direttore sportivo del Foggia Giuseppe Pavone. L’Andria pareggia 0-0 in Calabria con la Vibonese e raggiunge a 17 punti al terzultimo posto l’Acr Messina.