Coppa Italia: la Roma vince 3-1 all'Olimpico col Lecce e vola ai quarti di finale

(via As Roma fb) FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale di Coppa Italia la Roma vince 3-1 all’ Olimpico col Lecce e si qualifica per i quarti di finale. Nel primo tempo al 14’ i salentini passano in vantaggio con Calabresi di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 40’ i giallorossi capitolini pareggiano con Kumbulla, tocco da breve distanza.

Nel secondo tempo al 9’ la Roma passa in vantaggio con Abraham, conclusione da fuori area. Al 36’ Shomurodov realizza la terza rete, diagonale su cross di Mkhitaryan. Nei quarti di finale la Roma affronterà l’ Inter. Il Lecce è stato eliminato dalla Coppa Italia.

Ieri negli ottavi di finale il Sassuolo ha vinto 1-0 a Reggio Emilia col Cagliari e si è qualificato per i quarti di finale. Per gli emiliani decisiva la rete realizzata nel primo tempo al 18’ da Harroui, conclusione al volo su cross di Rogerio. Nei quarti di finale il Sassuolo sfiderà la Juventus.