Coppa Italia, Serie C: il Sud Tirol travolge 4-0 l'Andria

FRANCESCO LOIACONO - Nella semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C l’Andria perde 4-0 al “Degli Ulivi” col Sud Tirol. Nel primo tempo all’11’ il Sud Tirol passa in vantaggio con Casiraghi su rigore concesso per un fallo di Legittimo su Odogwu. Al 36’ raddoppia Odogwu, conclusione da breve distanza su passaggio di Tait. Nel secondo tempo al 25’ gli altoatesini realizzano la terza rete con Fink, tocco in diagonale. Al 31’ il Sud Tirol segna il quarto gol. Nunzella devia nella sua porta.

La semifinale di ritorno si giocherà Mercoledì 2 Marzo a Bolzano. L’Andria dovrà vincere 5-0 per qualificarsi per la finale. Nell’altra semifinale di ritorno il Catanzaro giocherà oggi alle 15,30 al “Ceravolo” col Padova. Nella semifinale di andata i calabresi pareggiarono 1-1 all’ “Euganeo”.