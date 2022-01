Coppa Italia, il Lecce sfiderà all'Olimpico la Roma

FRANCESCO LOIACONO - Domani sera il Lecce sfiderà alle 21 all’Olimpico la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I giallorossi cercheranno di vincere per qualificarsi ai quarti di finale. I pugliesi dovranno imporsi per una impresa che sarebbe molto importante. Nel Lecce esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano.

Nella Roma il tecnico portoghese Josè Mourinho dovrà rinunciare a Pellegrini infortunato. Sulle fasce Oliveira e Zaniolo. Trequartista Afena Gyan. In avanti El Shaarawy e Shomurodov. Arbitrerà Manuel Volpi della sezione di Arezzo. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5.

Ieri negli ottavi di finale di Coppa Italia la Lazio ha vinto 1-0 all’ Olimpico dopo i tempi supplementari con l’ Udinese e si è qualificata per i quarti di finale. Decisivo il gol realizzato al 6’ del secondo tempo supplementare da Immobile con un pallonetto. Nei quarti di finale i biancocelesti affronteranno l’Atalanta.