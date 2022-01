- Collaborazione fra le Camere e la Corte Costituzionale. E' quanto auspicato dal neo presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato in occasione della cerimonia del suo insediamento, svoltasi a Roma nella mattinata di sabato 29 gennaio 2022. Eletto per anzianità, Amato, prima dello scioglimento della riserva da parte di Sergio Mattarella, compariva fra i nomi da poter scegliere per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica italiana.