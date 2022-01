Elezione capo dello Stato: Emiliano converge su Mattarella

ROMA - “È un momento importante, che restituisce serenità al Paese intero, alla comunità istituzionale e soprattutto alla gente. Tra breve potremo tornare al lavoro nelle nostre regioni e quindi questa comune convergenza sul presidente Mattarella non è, come qualcuno immagina, la sconfitta della politica, anzi. La sensazione è che ci siano personalità e storie che riescono a tenere insieme anche punti di vista diversi, ideologie diverse". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Pugliaall’uscita dall'Aula di Montecitorio. Alle 15.45 il Presidente Emiliano sarà al Quirinale insieme a una delegazione di presidenti di Regione per incontrare il Presidente Mattarella."Questo - prosegue Emiliano - rafforza la Repubblica e naturalmente il ringraziamento va dato anche al Presidente Draghi per il contributo che ha dato alla chiusura di questo importante passaggio, che restituisce all’Italia anche la serenità del Governo. Il mio augurio - conclude - è che oggi pomeriggio si possa definitivamente dare un assetto sia al Governo che alla Presidenza della Repubblica. Incrociamo le dita”.