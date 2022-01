Giulia Salemi a Sanremo, inviata speciale di Radio Kiss Kiss

SANREMO - Giulia Salemi, la conduttrice e influencer tra le più apprezzate e seguite in Italia, debutta per la prima volta in radio e sarà l’inviata speciale di Radio Kiss Kiss al Festival di Sanremo. È in arrivo infatti “SANREMO 2022 limited edition”, cinque esclusive pillole che segnano il debutto ufficiale di Giulia nel mondo radiofonico. I contenuti saranno rilasciati a partire da mercoledì 2 febbraio fino a domenica 6 febbraio sul network, sul sito web e sul canale tv di Radio Kiss Kiss (visibile in chiaro sul canale 158 del DTT o 727 di Sky oppure 64 di Tivùsat e sulla pagina ufficiale della radio). Cinque speciali in cui Giulia Salemi troverà spazio per raccontare aneddoti, emozioni e punti di vista legati al festival.

Giulia Salemi ha vissuto un anno da favola, tra successi lavorativi e sentimentali. È stata recentemente eletta “Donna più influente nel digitale in Italia 2021” da Digitalic.it ed è attualmente alla conduzione di GF VIP Party, visibile sulla piattaforma online Mediaset Infinity. Arricchisce così la sua esperienza alla conduzione, dopo il divertente show tutto al femminile Salotto Salemi, sempre su Mediaset Infinity, e Artisti del Panettone, trasmesso a dicembre 2021 su Sky e TV8. L’influencer, con oltre 1,7 milioni di followers su Instagram e regina di Twitter 100.000 seguaci, può inoltre contare su una fedele community sempre pronta a sostenerla e a fidarsi dei suoi consigli di bellezza e di stile.

L’estro e l’esplosività di Giulia Salemi incontrano perfettamente l’anima di Radio Kiss Kiss, realtà radiofonica di successo, tra le più ascoltate in Italia con oltre 3.400.000 ascoltatori al giorno. Con percentuali di ascolto sempre in crescita, viene scelta per la sua solarità e il suo approccio friendly, e perché “La musica più bella suona solo su Radio Kiss kiss”! Una miscela di allegria e spensieratezza che, unita alla qualità e alla professionalità dei tecnici e degli speaker che ci lavorano, conducono a continui successi.