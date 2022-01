Covid Puglia: +3.568 contagi, 2 decessi. In calo tasso di positività

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 3.568 nuovi contagi Covid (l'11,5% dei 30.923 test) e due decessi.L'incidenza dei positivi rilevati rispetto al numero di tamponi si è quasi dimezzata rispetto a ieri quando si è registrato il 20,3% di positività.Ad oggi in Puglia ci sono 33.976 persone positive, 299 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 283) e 33 in terapia intensiva (ieri 32).I casi individuati nelle ultime 24 ore sono così distribuiti: 1.458 in provincia di Bari, 227 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 477 in provincia di Brindisi, 292 in provincia di Foggia, 745 in quella di Lecce, 307 in quella di Taranto. Sono 56 i casi che riguardano residenti fuori regione, mentre per altri sei contagi la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.