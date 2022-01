Italia Uno, nuovo appuntamento con 'Back to school'

Martedì 11 gennaio in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “Back to school”, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport.Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. Inoltre, “rimandato” dalla puntata precedente, Nicola Ventola.A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame.Sarà la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.Una produzione RTI basata sul format “Back to school” di RTI, realizzata con Blu Yazmine. La regia è di Cristiano D’Alisera. Per le clip, la regia è affidata a Giampaolo Marconato. Capoprogetto Angelo Ferrari. Gli autori: Nicola Lorenzi, Dario Tajetta, Marta Marelli, Agata Gambuzza, Lorenzo Almansi, Federico Azzola.