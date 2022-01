NAPOLI - Il bimbo di 4 mesi è stato ricoverato il 16 gennaio per un trauma cranico a Benevento, poi è stato trasferito nel capoluogo campano. I genitori non hanno saputo fornire spiegazioni sull'accaduto.La vicenda presenta diversi aspetti da chiarire e la Procura, come detto, retta da Aldo Policastro, ha avviato un'indagine. I carabinieri del Comando provinciale di Benevento avevano avviato le indagini sulle cause del trauma cranico del bimbo ed era stata disposta anche una perizia medico legale.