Pio e Amedeo ospiti speciali al Ciaky Multisala di Bari

BARI - Risate assicurate per salutare il nuovo anno. Evento speciale nel giorno dell’Epifania al Ciaky Multisala di Bari, dove questa sera alle 19.45 è atteso il popolare duo comico Pio e Amedeo, che parteciperà alla presentazione del loro nuovo film “Belli Ciao”, assieme al regista Gennaro Nunziante.L’ironica coppia incontrerà e saluterà il pubblico del Ciaky prima della proiezione della commedia già in testa al box office in tutta Italia. Un’occasione unica per vedere da vicino e ascoltare la coppia di comici di origini pugliesi, nata agli inizi del 2000 debuttando sulle reti tv locali, e arrivando presto al successo. Una carriera passata attraverso Rai e Mediaset, con partecipazioni a Zelig e Le Iene. L’esordio nel cinema arriva nel 2014, con i film Amici come noi e Tu di che segno sei. Si fanno notare con il programma Emigratis su Italia1, trovando anche spazio in teatro e alla radio, e partecipando inoltre come ospiti al 69° Festival di Sanremo.In Belli Ciao Pio e Amedeo interpretano due amici inseparabili del Sud Italia, che dopo l’esame di maturità si ritrovano a dover scegliere tra restare nel proprio paese di origine o trasferirsi altrove in cerca di nuove opportunità: mentre Pio, con l’ambizione per la finanza, decide di partire per Milano, Amedeo sceglie di restare, convinto che anche al Sud si possa costruire il proprio futuro. Per un imprevedibile scherzo del destino, i due amici si ritroveranno anni dopo, su fronti opposti ma forse con un sogno in comune, anche se Pio è ormai milanese d’adozione e manager di successo con una vita al top e Amedeo, con implacabile orgoglio meridionale, continua ad impegnarsi perché il suo paese possa offrire un futuro ai giovani.Per prenotare il proprio ingresso > www.ciaky.it