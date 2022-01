Putignano, Paolo Triestino e Giancarlo Ratti arrivano in Puglia con il nuovo spettacolo “Il Rompiballe”

BARI - Prosegue la stagione teatrale organizzata dal Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Paolo Triestino e Giancarlo Ratti arrivano in Puglia con “Il Rompiballe”, esilarante creazione di Francis Veber capace di regalare emozioni e grande divertimento con un intreccio travolgente. Lo spettacolo è in programma domenica 30 gennaio al Teatro Comunale di Putignano. Un aspirante suicida per amore ed un killer si trovano ad occupare due stanze comunicanti in un hotel, il primo per porre fine ai suoi giorni ed il secondo per porre fine ai giorni di qualcun altro dalla finestra della sua stanza. Ma il suo piano sarà sconvolto, appunto, dal “rompiballe” suicida. Prima dello spettacolo, alle 18 nella sala prove del Teatro Comunale Paolo Triestino, Giancarlo Ratti e la compagnia incontreranno il pubblico. Modera l'incontro Francesco Russo.

Mercoledì 9 febbraio si tornerà a teatro con “A che servono questi quattrini”, con Giovanni Esposito. Lo spettacolo sostituisce “Il nodo” rinviato a inizio stagione per motivi del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori. “A che servono questi quattrini” è una commedia di Armando Curcio messa in scena per la prima volta nel 1940 dalla compagnia dei De Filippo. La vicenda ruota intorno al Marchese Parascandolo detto il Professore che per dimostrare le sue teorie socratiche, bizzarre e controcorrente, ordisce un piano comicamente paradossale che svela l’inutilità del possesso del denaro.

I possessori di biglietti per lo spettacolo “Il nodo” che volessero assistere allo spettacolo “A che servono questi quattrini" potranno utilizzare lo stesso biglietto. Per chi lo desidera è previsto il rimborso facendone richiesta entro il 5 febbraio seguendo le procedure previste da Vivaticket.

I biglietti per gli spettacoli della stagione teatrale del Comune di Putignano sono sempre disponibili online al link https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/putignano, in tutti i punti vendita Vivaticket e, da oggi, ogni giovedì dalle 17:00 alle 19:00 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Putignano.





