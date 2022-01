PUTIGNANO teatro: novità per l'acquisto dei biglietti

BARI - Nuove possibilità per acquistare i biglietti della stagione teatrale 2021/2022 del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Ogni giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, all'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano, sarà possibile acquistare i biglietti della stagione di prosa e della stagione "La scena dei ragazzi" senza costi di prevendita.I biglietti per i singoli spettacoli sono disponibili anche online al link https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/putignano e in tutti i punti vendita Vivaticket.Info: www.teatropubblicopugliese.it