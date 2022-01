Quirinale, settima fumata nera: si va verso il Mattarella bis

I capigruppo della maggioranza andranno al Quirinale alle 15.



E' opportuno che il presidente della Repubblica Mattarella resti al Quirinale "per il bene e la stabilità del Paese". Lo ha detto il premier Mario Draghi - si apprende da fonti autorevoli - al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai leader politici, che sta sentendo in queste ore. La decisione è nelle mani del Parlamento, è la consapevolezza del premier, ma l'auspicio espresso ai leader sarebbe quello di garantire la stabilità chiedendo a Mattarella di restare.

ROMA - E' terminato nell'Aula di Montecitorio lo spoglio della votazione per il presidente della Repubblica. In corso i conteggi. Il presidente Mattarella avrebbe conseguito 387 voti. E' stata raggiunta, intanto, un'intesa nel vertice di maggioranza sul bis per Sergio Mattarella.