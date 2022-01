Oria: Silvestro Del Monte laureato in Medicina con una tesi sul microbiota

ORIA (BR) – Una bellissima notizia è arrivata, in questi giorni, nella città di Oria: si è laureato, infatti, in Medicina e Chirurgia martedì 25 gennaio il concittadino Silvestro Del Monte. – Una bellissima notizia è arrivata, in questi giorni, nella città di Oria: si è laureato, infatti, in Medicina e Chirurgia martedì 25 gennaio il concittadino Silvestro Del Monte.





Silvestro, dopo aver assistito amorevolmente il suo papà per sei anni, era tornato a Roma dove ha completato il suo corso di studi presso l’Università La Sapienza. Ha discusso una originale Tesi di Laurea studiando le funzioni del Microbiota, relatrice la Prof.ssa Merli. Per quel che riguarda il neo dottore, si fermerà a Roma per fare ricerca sui farmaci attivi per la retinopatia pigmentosa, oltre che lavorare nella Medicina d’urgenza con il 118.

Al dottor Silvestro sono rivolti i più calorosi auguri per un ottimo futuro professionale, in particolare dal dottor Fantini che lo ha conosciuto da vicino curando il padre e che ha avuto l’opportunità di conoscere la sua umanità e l’ottima formazione professionale.