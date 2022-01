Sinead O'Connor, dopo la morte del figlio 17enne, è stata portata in ospedale dalla polizia. La cantante, convertita all'Islam, aveva twittato pensieri che hanno fatto temere ai suoi fan che potesse togliersi la vita. Poco dopo è arrivato il tweet della stessa cantante in cui rassicurava tutti: "Scusate, non avrei dovuto dirlo. Sono con la polizia diretta in ospedale. Sono persa senza mio figlio e mi odio. L'ospedale mi aiuterà per un po'".