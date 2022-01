Festival dell'Alta Murgia '22, secondo appuntamento con 'Tango... in musica'

ALTAMURA (BA) - Domenica 16 gennaio 2022 alle ore 19:30 (ingresso alle ore 18:30) si terrà presso il Teatro Mercadante di Altamura il secondo appuntamento musicale della prima edizione del Festival dell’Alta Murgia. Il Festival è organizzato dall’Istituzione Concertistica delle Murge e la sua direzione artistica è affidata al noto pianista altamurano Leonardo Colafelice. Il concerto inaugurale, la scorsa domenica 9 gennaio, ha visto la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giovanni Minafra, e del M° Leonardo Colafelice. La serata ha registrato un grande successo di pubblico, spettatori che hanno gremito il Teatro Mercadante di Altamura.

L’evento della prossima domenica avrà invece come protagonista il Tango Sonos Trio. La formazione musicale, composta da esecutori di grande fama e reputazione, vede al clarinetto il M° Vincenzo Perrone, al bandoneón il M° Antonio Ippolito ed al pianoforte il M° Nicola Ippolito. Questo incredibile ed affiatato trio trasporterà gli ascoltatori in un'emozionante e calda atmosfera argentina. Una serata da non perdere ed un Festival dal programma ricco e variegato, volto a raggiungere un pubblico eterogeneo e che metta in risalto le grandi personalità musicali locali.

Intero: € 10 + prevendita Ridotto Under 30: € 6 + prevendita Sito Web: www.festivaldellaltamurgia.it

Box Office del Teatro Mercadante: Via dei Mille, 159 - 70022 Altamura (BA) 0803101222 (Anche WhatsApp)

VIVATICKET: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/tango-in-musica/172858