Serie B: Cittadella-Cosenza Parma-Crotone e Vicenza-Alessandria rinviate per il Covid

Tre partite della diciannovesima giornata di Serie B sono state rinviate per il Covid. Sono Cittadella-Cosenza e Parma-Crotone che si doveva giocare oggi alle 14 e Vicenza-Alessandria di domani alle 18,30. Nel Cosenza 21 calciatori sono positivi. Nel Crotone 15 calciatori sono positivi. Nel Vicenza 16 calciatori sono positivi. L’Asl di Crotone ha vietato la partenza della squadra calabrese per Parma. L’Asl di Cosenza ha bloccato il Cosenza che stava per partire per Cittadella e la Asl di Vicenza ha sospeso gli allenamenti e le partite della squadra veneta. Per il Vicenza è il secondo rinvio consecutivo per il Covid dopo la partita non giocata Giovedì 13 Gennaio al “Via del Mare” col Lecce.