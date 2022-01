Serie B: il Lecce sfiderà fuori casa il Pordenone

Nel Lecce il tecnico Marco Baroni non potrà contare su Paganini e Vera infortunati. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nel Pordenone l’allenatore Bruno Tedino non avrà a disposizione Valletti per problemi muscolari. Sulle fasce Pasa e Pinato. Trequartista Butic. In avanti Cambiaghi e Folorunsho. Arbitrerà Andrea Colombo della sezione di Como.

- La Serie B ritorna dopo la pausa forzata per il Covid e la sosta per le feste con la diciannovesima giornata. Domani alle 16,15 il Lecce sfiderà a Lignano Sabbiadoro il Pordenone. Per i salentini si preannuncia una gara molto insidiosa. I friulani cercheranno i tre punti per risalire in classifica. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per avere ambizioni di promozione.