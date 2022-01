Serie B: nel Crotone debutto con gol per Marras

Ieri si sono state recuperate tre partite di Serie B che erano state rinviate per il Covid. Il Cittadella ha pareggiato 1-1 al “Tombolato” col Cosenza e non è riuscito ad entrare in zona play off. Nel primo tempo al 16’ i calabresi sono passati in vantaggio con Caso, pallonetto da breve distanza. Al 41’ i veneti hanno pareggiato con Okwonkwo, conclusione rasoterra. Debutto con gol nel Crotone per Manuel Marras, l’attaccante che i calabresi hanno acquistato in prestito nei giorni scorsi dal Bari. Marras ha realizzato al 44’ del secondo tempo con un tocco da posizione favorevole la rete decisiva per il pareggio del Crotone 1-1 al “Tardini” col Parma.

Gli emiliani si erano portati in vantaggio al 37’ del primo tempo con Vazquez su punizione. Il Vicenza ha vinto 2-1 al “Menti” con l’Alessandria e ha raggiunto il Pordenone. I veneti e i friulani sono ultimi con 11 punti. Nel primo tempo al 27’ il Vicenza è passato in vantaggio con Diaw, conclusione da pochi metri. Al 44’ i piemontesi hanno pareggiato con Chiarello, tocco rasoterra. Nella ripresa al 33’ Diaw di testa ha realizzato la rete decisiva per il successo del Vicenza.