Serie C: il Bari acquista Cristian Galano dal Pescara

(via Ssc Bari fb)





Galano ha firmato fino al 30 Giugno 2022 con possibilità di rinnovo. Per Galano è il quarto ritorno al Bari. Ha già giocato con i galletti in Serie B dal 2008 al 2010, dal 2011 al 2015 e da Gennaio 2017 al 30 Giugno 2018.

La SSC Bari comunica di avere acquistato in prestito dal Pescara con obbligo di riscatto a determinate condizioni l’attaccante di 30 anni Cristian Galano. Il calciatore raggiungerà stasera la squadra biancorossa in ritiro nel Lazio dove il Bari si allenerà per la gara del girone C di Serie C di Mercoledì 2 Febbraio alle 14,30 a Viterbo col Monterosi.