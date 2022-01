Bari, nel quartiere Japigia continuano i lavori di sistemazione del Parco San Luca

BARI - La ditta Chirulli Andrea, subentrata per concludere queste lavorazioni, ha ultimato il montaggio delle telecamere (già funzionanti) e delle nuove sedute in pietra. Oggi gli operai erano impegnati a recuperare gli atti vandalici compiuti negli ultimi mesi: tappeto antitrauma e blocco servizi. La determinazione della nuova ditta, dimostrata fino ad oggi, mi fa ben sperare che sia la volta buona per questo parco e per il quartiere fi Japigia.

È previsto ancora un altro mese di lavorazioni per la sostituzione di tutte le vetrate sfondate, la sistemazione dei due calcetti ultimati ma vandalizzati, del campo da bocce nonchè la manutenzione del verde presente. L’impulso del sindaco Antonio Decaro, dell’assessore Giuseppe Galasso e dell’ing. Laricchia, dirigenti della Riiartizione IVOP, sta dando importanti risultati ad un’opera pubblica, forse ferma per molto tempo.

Sarà un bellissimo parco che dobbiamo difendere e rispettare.