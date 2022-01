Serie A: tris del Milan a Venezia

(vi Ac Milan fb)





Nella ripresa si apre con il raddoppio del Diavolo firmato da Theo Hernandez. Il difensore francese, in proiezione offensiva, sfugge alla marcatura di Mazzocchi e batte Romero per il 2-0. Gli ospiti aspettano altri dieci minuti per chiudere il match. È il 59' quando Theo Hernandez realizza su calcio di rigore, per fallo di mano di Svoboda, il 3-0.





La conclusione è all'incrocio dei pali su cui Romero non può far nulla. Il Milan con la vittoria al Penzo si porta momentaneamente al primo posto, in attesa di Lazio-Inter, offrendo un gioco divertente interpretato da tutti i suoi interpreti.

Pioli festeggia le 400 panchine in A con una prova convincente dei suoi che battono il Venezia per 3-0. A portare in vantaggio i rossoneri ci pensa già Ibrahimovic al 2' che, servito da Leao, realizza da due passi la rete dell' 1-0. Il Milan approfitta dell'atteggiamento attendista del Venezia diventendo padrone del campo.