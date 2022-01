Sparatoria in pieno centro a Taranto, feriti due agenti

TARANTO - Momenti di paura questa mattina nel centro della Città dei due mari, in viale Magna Grecia, dove due agenti della Questura di Taranto sono stati feriti con alcuni colpi di pistola esplosi da un uomo a bordo di un'auto che stavano inseguendo.Uno dei poliziotti è stato ferito in modo più lieve alla mano, l'altro è stato colpito al costato ma non sarebbe in pericolo di vita.L'uomo che ha sparato ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri."Esprimo la mia solidarietà agli agenti della Polizia di Stato feriti questa mattina in pieno centro a Taranto durante una sparatoria e a tutto il comando locale. Nelle ultime settimane la Puglia è teatro di episodi criminosi, e quello di oggi è la punta di un iceberg che va smantellato perché ormai non contiamo più soltanto vittime civili ma anche difensori dello Stato e della sicurezza pubblica. Nessuna pietà per chi commette questi reati: la Lamorgese intervenga non limitandosi a passerelle di circostanza ma con azioni concrete". Così l'on., coordinatore regionale Fratelli d'Italia Puglia.