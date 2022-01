Usa: la Corte Suprema boccia l'obbligo di vaccino nelle grandi aziende

WASHINGTON - Il piano del presidente statunitense Joe Biden prevedeva l'obbligo vaccinale contro la Covid-19 o l'effettuazione di test settimanali per i dipendenti. Arriva, invece, il via libera della Corte Suprema allo stesso provvedimento per chi lavora nelle strutture sanitarie.Secondo i giudici, l'amministrazione non ha il potere di imporre un tale requisito per le grandi aziende, senza l'autorizzazione del Congresso.In entrambi i casi l'Alta Corte si è spaccata: nel primo 6 a 3, con i giudici liberal in dissenso, nel secondo 5 a 4, con il presidente John G. Roberts Jr. e Brett M. Kavanaugh unitisi ai colleghi progressisti.