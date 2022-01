Vaccini anti Covid: campagna vaccinale continua a ritmi serrati in Puglia

BARI -Sono arrivate a quota 16.207 le somministrazioni di vaccino anti Covid in favore dei bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. La campagna vaccinale pediatrica sta procedendo a ritmi serrati e la ASL- attraverso il sistema della prenotazione- ha messo a disposizione in tutti gli hub attivi sul territorio più di 20mila posti dedicati in modo tale da incrementare il più possibile la copertura dei più piccoli, in aggiunta alle vaccinazioni curate dai pediatri e alle somministrazioni programmate in sinergia con gli istituti scolastici. Quella di ieri intanto è stata un’altra intensa giornata di vaccinazioni: sono state infatti più di 13mila le dosi erogate, di cui 10.008 richiami, 1250 seconde e 1875 prime dosi. Oltre tremila somministrazioni sono state curate dai medici di Medicina generale e 1126 dosi sono state erogate solo nel punto vaccinale di Alberobello. Intanto cresce la copertura dei richiami nella popolazione che ha concluso il ciclo vaccinale almeno 5 mesi fa: attualmente si attesta al 64 per cento in provincia e al 67 per cento nella città di Bari. La protezione di comunità dal Covid over 12 si allarga progressivamente: il 92 per cento dei residenti nei comuni della provincia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e la stessa percentuale di persone ha terminato il ciclo completo vaccinale. A Bari città la percentuale sale al 93 per cento.Sono 3080 le dosi pediatriche somministrate fino a oggi nella Asl Bt: domenica 8 gennaio dalle 8.30 alle 13.30 a Margherita di Savoia si terrà un open day dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni senza prenotazione. L'accesso sarà garantito anche ai bambini di Trinitapoli e San Ferdinando.Nella Asl di Brindisi fino a ieri sono state somministrate 5.521 dosi a bambini tra i 5 e gli 11 anni, con una copertura vaccinale pari al 25, 1 per cento.Ieri sono state somministrate in totale circa 6.500 dosi di vaccino anti Covid. Tra queste, 694 nel centro di Bozzano e 249 nella Primula dell'ospedale Perrino a Brindisi, 941 da Conforama a Fasano, 534 nella struttura tensostatica di Oria, 445 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, 425 a San Donaci, 473 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana, 552 tra vaccinazioni a domicilio della Asl e in ambulatorio a cura di medici di famiglia e pediatri di libera scelta.Ad oggi sono 1.140.609 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale, oltre 6.000 nella sola giornata di ieri.Sono 230.641 le dosi somministrate dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 3.357 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 200.389 persone.Hanno ricevuto la prima dose 1.251 bambine e bambini di età tra 5 e 11 anni.Continua, in stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta, la campagna vaccinale pediatrica anche attraverso iniziative dedicate.Si comunica che l'hub della Fiera di Foggia, nella giornata del 5 gennaio e nella mattinata del 6 gennaio, sarà riservato ai pediatri di libera scelta che hanno deciso di vaccinare i propri assistiti nell'hub e non nei propri studi.Il pomeriggio del 6 gennaio l' hub in Fiera resterà chiuso.10270 le vaccinazioni somministrate in provincia di Lecce nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.Tra queste: 1660 nella Caserma Zappalà, 380 nel Museo S. Castromediano, 497 nel Centro polivalente di Galatina, 129 nel Consultorio familiare di Neviano, 727 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 1015 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 403 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 485 nell'Hub di Poggiardo, 416 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 578 nella RSSA comunale di Martano, 78 nell'Ospedale di Gallipoli, 150 nell'Ospedale di Scorrano, 549 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 291 nel Punto vaccinale Ospedaliero Dea Fazzi, 1007 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.Continua ad essere diffusa l'adesione alla campagna per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: 1272 i vaccinati ieri.La campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato ieri il totale di 7.734 dosi somministrate, delle quali 274 prime dosi over 12 anni, 1.427 prime dosi pediatriche, 899 seconde dosi e 5.134 dosi di richiamo.Nello specifico, 1.423 dosi sono state somministrate presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto; 934 dosi a Grottaglie; 888 dosi a Martina Franca; 777 nelle farmacie abilitate; 76 in altre strutture sanitarie; 75 a domicilio. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 2.055 dosi nei propri ambulatori.A proposito della campagna vaccinale pediatrica, invece, oggi sono operativi gli hub scolastici allestiti presso gli istituti “San G. Bosco” a Massafra (9-12); Centro multiservizi in Piazza d’Angiò a Martina Franca (15-18); “E. De Amicis” a Grottaglie (9-12/15-18); “C.G. Viola” (15-18) e “G. Salvemini” (9-12) a Taranto. Domani 5 gennaio, gli hub scolastici aperti per le vaccinazioni sono gli istituti comprensivi “A. Diaz” a Laterza (9-12); “G. Giannone” a Pulsano (15-18); “A. Manzoni” a Lizzano (9-12); “Martellotta” a Taranto (9-12) e a Martina Franca, presso il centro multiservizi in piazza d’Angiò dalle 15 alle 18.