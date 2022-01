Teatro a Putignano: rinviato il primo spettacolo in programma, novità per l'acquisto dei biglietti

BARI - Rinviato al 10 aprile lo spettacolo di teatro per famiglie Nel Castello di Barbablù firmato da Kuziba con regia e drammaturgia di Raffaella Giancipoli, inserito nella stagione teatrale 2021/2022 – La Scena dei Ragazzi del Comune di Putignano realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Sul fronte dell’acquisto dei biglietti, per andare incontro alle richieste del pubblico, dal 13 gennaio 2022, ogni giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 all'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano sarà possibile acquistare i biglietti della stagione "La scena dei ragazzi" senza costi di prevendita. Nelle stesse giornate sarà possibile acquistare un biglietto sospeso da destinare, per il tramite dei Servizi Sociali, alle famiglie meno abbienti del territorio. L'Amministrazione Comunale ha già donato 20 biglietti sospesi che faranno felici i più piccoli.: www.teatropubblicopugliese.it