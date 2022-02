Bari, al via la 'Panetti Pitagora Fashion Week'

BARI - Eleganza, sport, cinema/serie tv, anni 80/90 e i mestieri: a scuola con un dress code diverso ogni giorno, è la settimana della moda, che punta a stimolare la creatività degli stessi studenti.L’iniziativa, in programma da oggi, 22, fino al 26 Febbraio all’I.T.T. “Panetti-Pitagora” di Bari, è organizzata dagli rappresentanti d’istituto in carica.Nello specifico questa mattina gli studenti hanno vestito eleganza, domani sport, giovedì mestieri, venerdì cinema/tv e sabato anni '80/'90.«È bello vedere girare nella scuola studenti in giacca e cravatta - dicono gli studenti - un tocco di creatività durante la giornata».Le classi dello stesso istituto competono in un contest digitale, gli stessi studenti caricano le foto su un’app dedicata e su un numero dedicato su WhatsApp ed è caccia ai like sulla stessa app. La classe che raggiungerà più like al termine, vincerà un premio nella prossima assemblea d’istituto.«È una bellissima iniziativa - prosegue qualcuno - ai giovani non tanto piace fare cose del genere ma invece molti si sono avventurati e hanno partecipato.».