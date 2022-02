Confindustria Bari: aperta una Open Call per selezionare progetti

Ad introdurre la diretta streaming sarà Annabella Cascione, Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Bari-BAT, e a seguire i saluti istituzionali di Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari-Bat, e Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia. Successivamente interverranno: Elisabetta Graps, Direttore Area Valutazione e Ricerca AReSS; Francesco Fera, Dirigente Servizio Internazionalizzazione e PMO AReSS; Gianluigi de Gennaro, Presidente Centro di Eccellenza “Per l'Innovazione e la Creatività” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.



Per partecipare all’evento è necessario registrarsi:

Ad introdurre la diretta streaming sarà Annabella Cascione, Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Bari-BAT, e a seguire i saluti istituzionali di Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari-Bat, e Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia. Successivamente interverranno: Elisabetta Graps, Direttore Area Valutazione e Ricerca AReSS; Francesco Fera, Dirigente Servizio Internazionalizzazione e PMO AReSS; Gianluigi de Gennaro, Presidente Centro di Eccellenza “Per l'Innovazione e la Creatività” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.Per partecipare all’evento è necessario registrarsi: https://zoom.us/meeting/register/tJcsduqoqzwqHtIaN-VUevAr5LwXfpfZJ-tt - Info: sezione.sanita@confindustria.babt.it

BARI - Il 23 febbraio alle 10.00, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, si svolgerà l’evento di presentazione della Open Call for Puglia Innovation Healthcare, una opportunità promossa da AReSS Puglia - Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale, con il supporto del Centro di Eccellenza “Per l’Innovazione e la Creatività” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.L’Avviso è finalizzato a selezionare progetti innovativi nell’ambito delle Tecnologie per l’invecchiamento sano e attivo e di ambient assisted living (Active and Healthy Ageing), con particolare riferimento agli ambiti territoriali urbani e alla interconnessione tra ambienti di vita e sistemi sociosanitari.