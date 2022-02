Serie C: ko la Virtus Francavilla Fontana, vince il Foggia

Seconda vittoria consecutiva per il Foggia. Determinante per i dauni il gol al 39’ del primo tempo di Petermann. Il Taranto perde 1-0 allo “Jacovone” col Catanzaro ed è undicesimo con 34 punti. Per i calabresi la rete del successo è di Fazio al 13’ della ripresa. Il Catanzaro è secondo a 51 punti, a-4 dal Bari. L’Andria perde 2-0 al “Partenio” con l’Avellino e rimane penultima con 20 punti. Nel secondo tempo gli irpini passano in vantaggio al 6’ con Kragl e raddoppiano al 94’ con Plescia.

Nella ventottesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 al “Massimino” col Catania e non riesce a fare un salto di qualità. Per gli etnei decisiva la rete realizzata all’11’ del secondo tempo da Biondi. Il Monopoli perde 1-0 al “Veneziani” col Foggia, scende dal quinto al sesto posto con 43 punti ed è superato di 2 punti dal Palermo, quinto a 45 punti. I siciliani superano 5-0 al “Barbera” la Turris.