Serie B: il Lecce acquista l'attaccante Antonino Ragusa

Il Lecce ha acquistato l’attaccante Antonino Ragusa 31 anni a titolo definitivo dal Verona. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito nel Brescia in Serie B. Sarà a disposizione del tecnico dei salentini Marco Baroni dalla partita di Serie B di Sabato 5 Febbraio alle 14 Como-Lecce.

Ingaggiato il portiere Alessandro Plizzari 21 anni in prestito dal Milan. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito nella Reggina in Serie B. Il centrocampista Luca Paganini è stato ceduto a titolo definitivo all’Ascoli in Serie B.